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Шинник отказался проводить спарринг с казахстанским клубом из-за того, что там играют украинцы
В клубе из РФ посчитали, что потасовка неизбежна
Российский "Шинник" из Ярославля отказался от проведения товарищеского матча с клубом КПЛ "Окжетпес" Кокшетау. Причина - наличие украинских футболистов в казахстанской команде. Об этом пишет журналист Айдын Кожахмет.
"Помните недавний скандал с дракой игроков украинского "Миная" и российского "Шинника" в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против "Окжетпеса".
В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты "Шинника" посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось", - написал инсайдер.
За "Окжетпес" выступают защитник Дмитрий Рыжук, левый защитник Иван Цюпа, хавбек Иван Брикнер, вингер Максим Драченко. Среди прочего, в составе клуба также есть пять россиян и один белорус. Главным тренером также является россиянин Сергей Попков.
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