Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шинник отказывался проводить спарринг с казахстанским клубом из-за того, что там играют украинцы
В клубе из РФ посчитали, что потасовка неизбежна
Российский "Шинник" из Ярославля был против проведения товарищеского матча с клубом КПЛ "Окжетпес" Кокшетау. Причина - наличие украинских футболистов в казахстанской команде. Об этом пишет журналист Айдын Кожахмет.
Стоит заметить, что контрольная игра между командами все-таки состоялась. Арбитр зафиксировал ничью - 1:1.
"Помните недавний скандал с дракой игроков украинского "Миная" и российского "Шинника" в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против "Окжетпеса".
В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты "Шинника" посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось", - написал инсайдер.
За "Окжетпес" выступают защитник Дмитрий Рыжук, левый защитник Иван Цюпа, хавбек Иван Брикнер, вингер Максим Драченко. Среди прочего, в составе клуба также есть пять россиян и один белорус. Главным тренером также является россиянин Сергей Попков.
Популярное сейчас
- Буданов - о большом наступлении РФ, целесообразности обороны Бахмута и количестве ракет у врага
- CNN: РФ провалила испытание межконтинентальной ракеты Сармат во время визита Байдена в Киев
- Перевалили за 145 тысяч хороших россиян. Генштаб предоставил данные по актуальным потерям оккупантов
- Бывшему игроку Барселоны одобрили получение паспорта РФ, однако за сборную России он играть не сможет
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО