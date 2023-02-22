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Шинник отказывался проводить спарринг с казахстанским клубом из-за того, что там играют украинцы

Россия
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(1 голосов)

В клубе из РФ посчитали, что потасовка неизбежна

Шинник отказывался проводить спарринг с казахстанским клубом из-за того, что там играют украинцы

Новина українською

Российский "Шинник" из Ярославля был против проведения товарищеского матча с клубом КПЛ "Окжетпес" Кокшетау. Причина - наличие украинских футболистов в казахстанской команде. Об этом пишет журналист Айдын Кожахмет.

Стоит заметить, что контрольная игра между командами все-таки состоялась. Арбитр зафиксировал ничью - 1:1.

"Помните недавний скандал с дракой игроков украинского "Миная" и российского "Шинника" в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против "Окжетпеса".

В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты "Шинника" посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось", - написал инсайдер.

За "Окжетпес" выступают защитник Дмитрий Рыжук, левый защитник Иван Цюпа, хавбек Иван Брикнер, вингер Максим Драченко. Среди прочего, в составе клуба также есть пять россиян и один белорус. Главным тренером также является россиянин Сергей Попков.

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В статье: Шинник (Ярославль) Окжетпес (Казахстан) война с россией
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Комментарии (3)
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DesnaUA (Чернигов)
22.02.2023 в 15:33
Бо знають ,що оп'ять по хлібалу получать) Сцикуни!
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0
0
aleks68
22.02.2023 в 15:23
пора сдавать форму в стирку лаптеголовые ......
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+1
0
can (Торонто, Львов)
22.02.2023 в 14:02
Переляканий якийсь той шинник.
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+3
0

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