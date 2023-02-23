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Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских клубов и сборных

Россия
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Отстранение остается в силе

Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских клубов и сборных

фото из свободных источников

Новина українською

Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению российских клубов и сборных от международных турниров.

Ранее РФС проиграл суд в CAS, и именно на это решение подавал апелляцию в Верховный суд Швейцарии.

Впрочем, иск не будет рассмотрен из-за того, что апелляция была подана несвоевременно. РФС не уложился в 30-дневный срок.

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Напомним, что из-за агрессии против Украины все российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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В статье: Россия
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Источник:
ТАСС

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