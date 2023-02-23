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Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских клубов и сборных
Отстранение остается в силе
фото из свободных источников
Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению российских клубов и сборных от международных турниров.
Ранее РФС проиграл суд в CAS, и именно на это решение подавал апелляцию в Верховный суд Швейцарии.
Впрочем, иск не будет рассмотрен из-за того, что апелляция была подана несвоевременно. РФС не уложился в 30-дневный срок.
Напомним, что из-за агрессии против Украины все российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
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