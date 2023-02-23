Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских клубов и сборных

Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению российских клубов и сборных от международных турниров.

Ранее РФС проиграл суд в CAS, и именно на это решение подавал апелляцию в Верховный суд Швейцарии.

Впрочем, иск не будет рассмотрен из-за того, что апелляция была подана несвоевременно. РФС не уложился в 30-дневный срок.

Напомним, что из-за агрессии против Украины все российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.