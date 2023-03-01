"Давай сюда в Украину, Дзюбадроч. Скажи: хочу воевать в пида#####ческой армии россии" - Алиев ответил Дзюбе, который поддержал Путина

Российский форвард "Локомотива" Артем Дзюба выразил поддержку властям РФ. После чего получил ответ от экс-игрока сборной Украины и "Локомотива" Александра Алиева.

"Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История все рассудит глобально в дальнейшем. Сейчас я полностью за президента, за Путина, прям не скрываю. За свою страну. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История рассудит, кто прав, кто не прав, а я до конца буду верить: мы за правое дело", - сказал, в частности, Дзюба в интервью.

Не мог мимо такого потока сознания Дзюбы пройти Александр Алиев, который в свое время также поиграл в "Локомотиве".

"Сейчас прочитал статью о Дзюбадроче, который дрочит на своего путлера. Он так и сказал. Знаешь, Дзюбадроч, я тебе хочу пожелать одного: "Чтобы от всех тех ракет, которые будут лететь на Москву, ты со своим путлером даже не успел спрятаться. Чтобы вы почувствовали, что такое война".

А если ты говоришь "убейте меня", так давай сюда в Украину. Скажи: "Хочу воевать в пида#####ческой армии россии". И приезжай сюда, здесь недолго ты задержишься. И убьют тебя.

Еще хочу передать болельщикам "Локомотива", которые подписаны на меня и смотрят. Чтобы вы знали, какой пи###ас играет в вашем клубе. Он этого не заслуживает. Удачи, Дзюбадроч", — сказал Алиев, разместив пост в Инстаграм.