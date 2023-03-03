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Спонсор сборной Украины презентовал форму для Зенита. УАФ заявляла, что компания ушла из РФ

Россия
(1 голосов)

Ваш выход, УАФ

Спонсор сборной Украины презентовал форму для Зенита. УАФ заявляла, что компания ушла из РФ

Фото: fc-zenit.ru

Новина українською

Российский "Зенит" представил новый комплект формы от испанского бренда Joma. Данный производитель является техническим спонсором национальной сборной Украины еще с 2017 года.

Напомним, летом 2022 года компания Joma изготовила экипировку для двух российских клубов "ЦСКА" и "Ахмат". После чего УАФ заявляли, что фирма прекратила все спонсорские контракты с российскими командами.

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В статье: Украина Зенит (Санкт-Петербург) война с россией УАФ
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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
03.03.2023 в 13:58
УАФ заявляла)))
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