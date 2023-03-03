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Спонсор сборной Украины презентовал форму для Зенита. УАФ заявляла, что компания ушла из РФ
Ваш выход, УАФ
Фото: fc-zenit.ru
Российский "Зенит" представил новый комплект формы от испанского бренда Joma. Данный производитель является техническим спонсором национальной сборной Украины еще с 2017 года.
Напомним, летом 2022 года компания Joma изготовила экипировку для двух российских клубов "ЦСКА" и "Ахмат". После чего УАФ заявляли, что фирма прекратила все спонсорские контракты с российскими командами.
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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
03.03.2023 в 13:58
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