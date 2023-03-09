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Сборная России планирует провести товарищеский матч с Ираком

Россия
(1 голосов)

Также в планах матч с Ираном

Сборная России планирует провести товарищеский матч с Ираком

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная России планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в РФС.

Уже есть предварительные договоренности на проведение этого матча.

Ранее также сообщалось, что 23 марта Россия намерена сыграть спарринг с Ираном в Тегеране.

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Напомним, что сборная России, как и российские клубы не могут проводить матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.

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В статье: Россия Ирак война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
09.03.2023 в 23:10
глубоко плевать с кем играют эти ...... их место на помойке
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