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Сборная России планирует провести товарищеский матч с Ираком
Также в планах матч с Ираном
фото из свободных источников
Сборная России планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в РФС.
Уже есть предварительные договоренности на проведение этого матча.
Ранее также сообщалось, что 23 марта Россия намерена сыграть спарринг с Ираном в Тегеране.
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Напомним, что сборная России, как и российские клубы не могут проводить матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.
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aleks68
09.03.2023 в 23:10
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