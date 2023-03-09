Сборная России планирует провести товарищеский матч с Ираком

Сборная России планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в РФС.

Уже есть предварительные договоренности на проведение этого матча.

Ранее также сообщалось, что 23 марта Россия намерена сыграть спарринг с Ираном в Тегеране.

Напомним, что сборная России, как и российские клубы не могут проводить матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.