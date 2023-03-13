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Сборная России сыграет в товарищеском "чемпионате Центральной Азии". Среди участников – Таджикистан, Туркменистан и Афганистан

Россия
(1 голосов)

А спонсором турнира будет Газпром

Сборная России сыграет в товарищеском "чемпионате Центральной Азии". Среди участников – Таджикистан, Туркменистан и Афганистан

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная России сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года, информирует "Матч ТВ". Об этом заявил пресссекретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Сборная России примет участие в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдёт с 9 по 21 июня этого года", — сказал Салиев.

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Отмечается, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

РФС официально участие сборной России в турнире еще не подтвердил, хотя и обещает "подумать".

Ранее сообщалось, что Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Из-за агрессии против Украины все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Так называемый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии среди национальных сборных команд планируют провести впервые, хотя ранее CAFA и проводила различные турниры среди юношеских мужских и женских команд. Данные турниры от CAFA в первую очередь "направлены на обмен опытом", поэтому проводятся как товарищеские.

По данным СМИ, спонсором нового турнира станет Газпром.

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В статье: Россия
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.03.2023 в 18:12
Нє, ну чьо.., Гондурас та Еритрею із Зімбабве забули запросити?? Втрачається шарм турніру ...))))
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