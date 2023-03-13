Сборная России сыграет в товарищеском "чемпионате Центральной Азии". Среди участников – Таджикистан, Туркменистан и Афганистан

Сборная России сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года, информирует "Матч ТВ". Об этом заявил пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Сборная России примет участие в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдёт с 9 по 21 июня этого года", — сказал Салиев.

Отмечается, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

РФС официально участие сборной России в турнире еще не подтвердил, хотя и обещает "подумать".

Ранее сообщалось, что Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Из-за агрессии против Украины все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Так называемый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии среди национальных сборных команд планируют провести впервые, хотя ранее CAFA и проводила различные турниры среди юношеских мужских и женских команд. Данные турниры от CAFA в первую очередь "направлены на обмен опытом", поэтому проводятся как товарищеские.

По данным СМИ, спонсором нового турнира станет Газпром.