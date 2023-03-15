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УЕФА не против участия сборной России в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии
Результаты матчей пойдут в зачет рейтинга ФИФА
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА не будет выступать против участия сборной России в товарищеском турнире чемпионат Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба организации для ТАСС.
"Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за пределы компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации", – говорится в заявлении организации.
Ранее была информация, что Россия может поучаствовать в чемпионате Центральной Азии. Среди соперников – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан. Турнир пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бешкеке.
Результаты матчей чемпионата будут засчитаны в зачет рейтинга ФИФА.
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