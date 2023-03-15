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В футбольном симуляторе FIFA больше не будет русскоязычной озвучки
Идут вслед за русским кораблем
фото из свободных источников
В следующей серии футбольного симулятора FIFA не будет русскоязычной озвучки. Об этом сообщил российский комментатор Константин Генич.
"Мне написали из Electronic Arts, что больше не будет озвучки", — сказал Генич.
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Генич был одним из комментаторов, чьи фразы использовались в предыдущих сериях игры FIFA. Компания EA Sports ушла с российского рынка, а также убрала с игры все клубы РПЛ и сборную.
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