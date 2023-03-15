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В футбольном симуляторе FIFA больше не будет русскоязычной озвучки

Россия
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Идут вслед за русским кораблем

В футбольном симуляторе FIFA больше не будет русскоязычной озвучки

фото из свободных источников

Новина українською

В следующей серии футбольного симулятора FIFA не будет русскоязычной озвучки. Об этом сообщил российский комментатор Константин Генич.

"Мне написали из Electronic Arts, что больше не будет озвучки", — сказал Генич.

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Генич был одним из комментаторов, чьи фразы использовались в предыдущих сериях игры FIFA. Компания EA Sports ушла с российского рынка, а также убрала с игры все клубы РПЛ и сборную.

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В статье: FIFA
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