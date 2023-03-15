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Россиянин Канчельскис обиделся на англичан, обозвал их тупыми, хотя его сын и живет в Британии
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фото из свободных источников
Экс-форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной России Андрей Канчельскис обиделся на англичан, обозвав их тупыми, при этом его сын является гражданином Великобритании, где постоянно и проживает.
Канчельскис в интервью Р-Спорт пожаловался, что в Англии живут одни тупые люди, которые плохо относятся к русским и не знаю географии.
"Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация – сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную россии, поэтому шансов нет. Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует.
Потом у него фамилия Канчельскис – не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился в Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским", - заявил Канчельскис.
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