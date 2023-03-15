Россиянин Канчельскис обиделся на англичан, обозвал их тупыми, хотя его сын и живет в Британии

Экс-форвард "Динамо", "Шахтера" и сборной России Андрей Канчельскис обиделся на англичан, обозвав их тупыми, при этом его сын является гражданином Великобритании, где постоянно и проживает.

Канчельскис в интервью Р-Спорт пожаловался, что в Англии живут одни тупые люди, которые плохо относятся к русским и не знаю географии.