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Россия ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении в футбольные турниры, - РосСМИ
Пока что, правда, подробностей россияне не дают
Фото: uefa.com
Российская пресса и телевидение заявляют о скором возвращении футбольных команд из России в международные и европейские турниры. Для согласования всех моментов УЕФА и ФИФА проводят прямые переговоры с Россией в рамках специально созданной рабочей группы.
Так, по словам заместителя генерального секретаря российского футбольного союза Дениса Рогачева "переговорный процесс идет". "Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и ФИФА. О каких-то деталях этого процесса я не могу говорить. Думаю, что процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футбол", – приводит слова функционера "Спорт-Экспресс".
Отдельно Рогачев акцентирует на том, что Россия сохраняет свои корпоративные права в УЕФА и ФИФА.
В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и сборные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Россия попыталась оспорить их в CAS, но проиграла суд.
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