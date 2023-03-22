  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Россия ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении в футбольные турниры, - РосСМИ
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россия ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении в футбольные турниры, - РосСМИ

Россия
Обновлено
(1 голосов)

Пока что, правда, подробностей россияне не дают

Россия ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении в футбольные турниры, - РосСМИ

Фото: uefa.com

Новина українською

Российская пресса и телевидение заявляют о скором возвращении футбольных команд из России в международные и европейские турниры. Для согласования всех моментов УЕФА и ФИФА проводят прямые переговоры с Россией в рамках специально созданной рабочей группы.

Читайте такжеКлубы из Крыма подали документы для лицензирования в российской ФНЛ

Так, по словам заместителя генерального секретаря российского футбольного союза Дениса Рогачева "переговорный процесс идет". "Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и ФИФА. О каких-то деталях этого процесса я не могу говорить. Думаю, что процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футбол", – приводит слова функционера "Спорт-Экспресс".

Отдельно Рогачев акцентирует на том, что Россия сохраняет свои корпоративные права в УЕФА и ФИФА.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и сборные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Россия попыталась оспорить их в CAS, но проиграла суд.

По теме
yellow-arrow
Россиянин Канчельскис обиделся на англичан, обозвал их тупыми, хотя его сын и живет в Британии
yellow-arrow
В футбольном симуляторе FIFA больше не будет русскоязычной озвучки
yellow-arrow
УЕФА не против участия сборной России в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия УЕФА ФИФА война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
22.03.2023 в 16:29
Построить мост , провести газ людям , на это денег нет , а вот на междугородные понты всегда найдем . Надо же быдлу показать , что все окей .
Ответить
0
-2
fanatSD (донецк)
22.03.2023 в 18:00
нервнодушен к ...... стране лаптей и балалаек?плевать на их газ,мосты и т.д. место этих юродивых .....на помойке.и в футбол пусть играют с такими же изгоями
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.03.2023 в 16:29
Всі перемовини з росіянами тільки через Гаагу.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде