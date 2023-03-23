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Экс-форвард Динамо подписал контракт с московским клубом
Бразилец Андре отправился на заработки на болота
фото из свободных источников
Бразильский экс-форвард киевского "
32-летний футболист подписал контракт с московским "Торпедо".
Напомним, что за "Динамо" Андре играл в 2010 году, провел 9 матчей и сделав 1 ассист. Киевляне отдавали игрока в аренду во французский "Бордо".
Последним клубом игрока была бразильская "Куяба", за которую он в 21-м матче забил 3 гола.
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