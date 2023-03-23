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Экс-форвард Динамо подписал контракт с московским клубом

Россия
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Бразилец Андре отправился на заработки на болота

Экс-форвард Динамо подписал контракт с московским клубом

фото из свободных источников

Новина українською

Бразильский экс-форвард киевского "Динамо" Андре продолжит карьеру в чемпионате России.

32-летний футболист подписал контракт с московским "Торпедо".

Напомним, что за "Динамо" Андре играл в 2010 году, провел 9 матчей и сделав 1 ассист. Киевляне отдавали игрока в аренду во французский "Бордо".

Последним клубом игрока была бразильская "Куяба", за которую он в 21-м матче забил 3 гола.

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В статье: Андре Торпедо (Москва)
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