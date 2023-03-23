Россия с трудом удержала ничью в товарищеском матче с Ираном

Сборная России провела товарищеский матч с Ираном. Поединок состоялся в Тегеране 23 марта.

Счет в матче – 1:1.

При этом, Россия с трудом удержала ничью. По ударам счет - 19:6

Напомним, что российская сборная, как и клубы, отстранены от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Иран является одним из немногих союзников России в войне против Украины: страна поставляет РФ дроны-камикадзе Шахед, а также боеприпасы.

Иран - Россия 1:1

Голы: Тареми, 47 (с пен) - Миранчук, 28 (с пен)