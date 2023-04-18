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На России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Россия
(1 голосов)

Что-то пошло не так

На России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась от участия в товарищеском турнире «чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Бишкеке и Ташкенте. Свое подтверждение для участия в турнире дали все 6 членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

Читайте такжеСборная России сыграет в товарищеском "чемпионате Центральной Азии". Среди участников – Таджикистан, Туркменистан и Афганистан

– Турнир [CAFA] будет или не будет?

– Не будет.

– Вы официально отказались?

– Официально отказались, – сказал Митрофанов.

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В статье: Россия
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.04.2023 в 23:49
Прикро...такий шанс втрачають виступити на високому міжнародному рівні....Коли ще такий випаде?...))))
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