На России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась от участия в товарищеском турнире «чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Бишкеке и Ташкенте. Свое подтверждение для участия в турнире дали все 6 членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

– Турнир [CAFA] будет или не будет?

– Не будет.

– Вы официально отказались?

– Официально отказались, – сказал Митрофанов.