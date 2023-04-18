Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии
Что-то пошло не так
фото из свободных источников
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России отказалась от участия в товарищеском турнире «чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Бишкеке и Ташкенте. Свое подтверждение для участия в турнире дали все 6 членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
– Турнир [CAFA] будет или не будет?
– Не будет.
– Вы официально отказались?
– Официально отказались, – сказал Митрофанов.
Популярное сейчас
- РосСМИ: По всей России отменили шествие Бессмертный полк
- Ушел из жизни известный украинский рефери
- Дулуб: Львов запретил даже попрощаться с футболистами
- Представитель Руха: Поворознюк просто решил выставить дураками УПЛ и УАФ
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 00:43 Украинские Снайпер ССО ВСУ уничтожает шестерых оккупантов на Бахмутском направлении - ВИДЕО
- 23:52 Украинские Дулуб: Один из нападающих Львова говорил, что если понадобится, возьмет в руки автомат и пойдет на фронт
- 21:25 Украинские Шевченко: Даже в самое тяжелое время своей жизни украинцы проявляют выдержку и гостеприимство