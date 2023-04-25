Сборная России планирует провести товарищеский матч c ОАЭ

Сборная России может провести товарищеский матч со сборной ОАЭ.

Как сообщает Sport24, игра может пройти в июне либо осенью в перерыве на матчи сборных.

Переговоры об этом пройдут после турнира в ОАЭ, где сыграет сборная России U-18.

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Напомним, что российская сборная, как и клубы, отстранены от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.