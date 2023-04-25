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Сборная России планирует провести товарищеский матч c ОАЭ
Переговоры о матче ведутся
фото из свободных источников
Сборная России может провести товарищеский матч со сборной ОАЭ.
Как сообщает Sport24, игра может пройти в июне либо осенью в перерыве на матчи сборных.
Переговоры об этом пройдут после турнира в ОАЭ, где сыграет сборная России U-18.
Напомним, что российская сборная, как и клубы, отстранены от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
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