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"Давай мы продолжим работать вместе ради будущего футбола", - Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения

Россия
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(1 голосов)

Президент ФИФА отправил официальное письмо россиянину

"Давай мы продолжим работать вместе ради будущего футбола", - Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина с днем рождения.

В понедельник, 29 мая, Аршавину исполнилось 42 года.

"Дорогой Андрей, в этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения.

Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас.

Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи", — следует из письма, которео отправил Инфантино.

Напомним, что ранее лондонский "Арсенал" поздравил Аршавина в Twitter, но спустя несколько часов английский клуб удалил поздравительный пост.

"Давай мы продолжим работать вместе ради будущего футбола", - Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения - изображение 1
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В статье: Андрей Аршавин Джанни Инфантино ФИФА
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.05.2023 в 22:48
Виблядок. За окремий прайс ще й відсмокче.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.05.2023 в 22:08
Чмо, одне і друге.
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
30.05.2023 в 22:02
И Спрашивается это , что мировая звезда , что бы его поздравлял президент ФИФА ? Продажный чмошник
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+2
0

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