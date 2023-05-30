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"Давай мы продолжим работать вместе ради будущего футбола", - Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения
Президент ФИФА отправил официальное письмо россиянину
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина с днем рождения.
В понедельник, 29 мая, Аршавину исполнилось 42 года.
"Дорогой Андрей, в этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения.
Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас.
Желаю тебе прекрасно провести время со своей семьей, друзьями и любимыми. С нетерпением жду нашей встречи", — следует из письма, которео отправил Инфантино.
Напомним, что ранее
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