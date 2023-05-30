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Играть не с кем. Сборная России отменила свой июньский сбор

Россия
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Даже Камерун отказался

Играть не с кем. Сборная России отменила свой июньский сбор

Associated Press

Новина українською

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что июньский сбор национальной команды России упразднен – следующий сбор пройдёт осенью.

В заявлении говорится, что "график потенциальных соперников не позволяет провести матчи в удобные даты в июне". Россияне вроде бы ведут переговоры с несколькими федерациями по осенним спаррингам, "достигнув предварительных договоренностей".

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Напомним, ранее в СМИ сообщали, что 15 июня в Москве должен был состояться матч между Россией и Камеруном, однако африканская сторона отказалась от проведения встречи.

Сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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В статье: Россия война с россией
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Источник:
РФС

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Комментарии (2)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
30.05.2023 в 22:23
Што проізошло?
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.05.2023 в 22:45
Нічого особливого. Тривають напружені переговори про спаринги з командами абхазії, лугандонії, криму, сербської крайіни, науру і вануату, сомалі а також ПМР( Придністровської молдавської республіки) та ПМС( Передменструального синдрома).
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