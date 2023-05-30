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Играть не с кем. Сборная России отменила свой июньский сбор
Даже Камерун отказался
Associated Press
Российский футбольный союз (РФС) объявил, что июньский сбор национальной команды России упразднен – следующий сбор пройдёт осенью.
В заявлении говорится, что "график потенциальных соперников не позволяет провести матчи в удобные даты в июне". Россияне вроде бы ведут переговоры с несколькими федерациями по осенним спаррингам, "достигнув предварительных договоренностей".
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что 15 июня в Москве должен был состояться матч между Россией и Камеруном, однако африканская сторона отказалась от проведения встречи.
Сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
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