Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аршавин: Если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не желает нас видеть
Насколько ж они тупые...
фото из свободных источников
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин в свете отмены сбора национальной команды в июне, рассказал с кем им нужно играть.
Напомним, что
"В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная все равно ни к чему не готовится. Если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться.
Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдергивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.
Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации. Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса и ее никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер", – сказал Аршавин.
Популярное сейчас
- Кто выиграет Лигу Европы? Прогноз на финал от Роберто Моралеса
- Севилья - Рома. Где и когда смотреть финал Лиги Европы-2023
- В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера
- Федецкий: Тимощук – ватник? А что, не видно по нему? Он – д@@@@еб и дурак
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
Новости по теме
- 21:48 Зарубежные "Давай мы продолжим работать вместе ради будущего футбола", - Инфантино поздравил Аршавина с днем рождения
- 09:59 Украинские Аршавин: Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Бегать не буду
- 21:33 Украинские Грозный: Для меня переход Ярмоленко в Вест Хэм сопоставим с трансфером Роналду в Ювентус