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Аршавин: Если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не желает нас видеть

Россия
Обновлено
(1 голосов)

Насколько ж они тупые...

Аршавин: Если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не желает нас видеть

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин в свете отмены сбора национальной команды в июне, рассказал с кем им нужно играть.

Напомним, что сбор был отменен так как РФС не нашел соперника для сборной России. Была информация, что запланированный спарринг с Камеруном не состоялся из-за позиции правительства африканской страны.

"В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная все равно ни к чему не готовится. Если не нашли спаррингпартнера, нет смысла просто так собираться.

Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдергивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.

Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какогото недовольства со стороны конфедерации. Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса и ее никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер", – сказал Аршавин.

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В статье: Андрей Аршавин Россия
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (4)
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Динамист (Киев)
31.05.2023 в 23:37
За межами офіційних турнірів,хоч з марсіанами,бажано на їхньому полі.Аршавка інтелектом не виділявся й в кращі роки а після знайомства з тяжкими препаратами,зовсім поплив
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.05.2023 в 23:27
Дибіл
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+1
0
fanatSD (донецк)
31.05.2023 в 23:25
мечты лапотного идиота
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2023 в 23:24
твои ожидания - твои проблемы (с)
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0
0

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