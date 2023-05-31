Аршавин: Если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не желает нас видеть

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин в свете отмены сбора национальной команды в июне, рассказал с кем им нужно играть.

Напомним, что сбор был отменен так как РФС не нашел соперника для сборной России. Была информация, что запланированный спарринг с Камеруном не состоялся из-за позиции правительства африканской страны.