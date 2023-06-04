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Хаким Зиеш прибудет в Москву на выставочный матч

Россия
Обновлено
(2 голосов)

Вингер примет участие в качестве гостя

Хаким Зиеш прибудет в Москву на выставочный матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марокканский футболист Хаким Зиеш 5 июня прибудет в Москву на выставочный матч. В нем будут участвовать футболисты и болельщики "Спартака". Вингер "Челси" вместе с Квинси Промесом будет наблюдать за игрой со скамейки запасных.

Зиеш в этом сезоне принял участие в 24 матчах, где отдал 3 астиста.

Напомним, что новый тренер "Челси" Маурисио Почеттино не имеет планов на вингера. Его трансфер в "ПСЖ" должен был состояться еще зимой, но сделка сорвалась.

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В статье: Спартак (Москва) Хаким Зиеш
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Источник:
t.me

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
04.06.2023 в 17:00
Це ж треба бути таким лайном.
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