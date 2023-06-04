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Хаким Зиеш прибудет в Москву на выставочный матч
Вингер примет участие в качестве гостя
Getty Images / Global Images Ukraine
Марокканский футболист Хаким Зиеш 5 июня прибудет в Москву на выставочный матч. В нем будут участвовать футболисты и болельщики "Спартака". Вингер "Челси" вместе с Квинси Промесом будет наблюдать за игрой со скамейки запасных.
Зиеш в этом сезоне принял участие в 24 матчах, где отдал 3 астиста.
Напомним, что новый тренер "Челси" Маурисио Почеттино
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