Хаким Зиеш прибудет в Москву на выставочный матч

Марокканский футболист Хаким Зиеш 5 июня прибудет в Москву на выставочный матч. В нем будут участвовать футболисты и болельщики "Спартака". Вингер "Челси" вместе с Квинси Промесом будет наблюдать за игрой со скамейки запасных.

Зиеш в этом сезоне принял участие в 24 матчах, где отдал 3 астиста.