  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Россия сыграет товарищеский матч с Кенией. Матч пройдет на поле турецкого отеля
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россия сыграет товарищеский матч с Кенией. Матч пройдет на поле турецкого отеля

Россия
(1 голосов)

Очередной прорыв российского футбола

Россия сыграет товарищеский матч с Кенией. Матч пройдет на поле турецкого отеля

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная России, которая отстранена от официальных матчей, нашла себе нового спарринг-партнера.

Россия сыграет со сборной Кении, сообщают российские СМИ.

Читайте такжеРоссии снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент

Отметим, что сборную Кении ФИФА трижды дисквалифицировала из-за вмешательства правительства в ее деятельность. В рейтинге сборных ФИФА эта африканская команда занимает 109-е место.

Интересно, что поединок состоится 16 октября и пройдет на поле одного из турецких отелей.

Вот как прокомментировал договоренность о матче генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

"Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции", – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

Напомним, что все сборные России с февраля прошлого года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводят только товарищеские матчи.

По теме
yellow-arrow
УАФ: Решение УЕФА о допуске сборных России U-17 толерирует российскую агрессивную политику
yellow-arrow
FA: Сборные Англии не будут играть против России в любых возрастных категориях
yellow-arrow
УАФ готовится к рассмотрению иска Тимощука в CAS
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия Кения
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде