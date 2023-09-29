Россия сыграет товарищеский матч с Кенией. Матч пройдет на поле турецкого отеля

Сборная России, которая отстранена от официальных матчей, нашла себе нового спарринг-партнера.

Россия сыграет со сборной Кении, сообщают российские СМИ.

Отметим, что сборную Кении ФИФА трижды дисквалифицировала из-за вмешательства правительства в ее деятельность. В рейтинге сборных ФИФА эта африканская команда занимает 109-е место.

Интересно, что поединок состоится 16 октября и пройдет на поле одного из турецких отелей.

Вот как прокомментировал договоренность о матче генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

"Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции", – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

Напомним, что все сборные России с февраля прошлого года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводят только товарищеские матчи.