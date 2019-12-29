В Глазго не только одна команда. Рейнджерс Джеррарда побеждает Селтик в дерби Старой Фирмы

В рамках 21-го тура чемпионата Шотландии "Селтик" принимал "Рейнджерс". Гости одержали победу со счетом 1:2.

Счет в матче могли открыть хозяева на 33-й минуте встречи, но хавбек "кельтов" Райан Кристи не реализовал пенальти. Спустя буквально 3 минуты, уже другой Райан - форвард "Глазго Рейнджерс" Кент замкнул передачу Баришича и распечатал ворота Фрейзера Форстера.

Под занавес первого тайма французский нападающий "Селтика" Одсонн Эдуар сравнял счет в матче. А на 56-й минуте игры хорватский защитник Никола Катич установил финальный счет на табло.

После этого тура "Селтик" имеет в своем активе 52 очка и по-прежнему занимает первую строчку в турнирной таблице. В свою очередь подопечные Стивена Джеррарда имеют на 2 очка меньше, но при этом у "Рейнджерс" есть ещё матч в запасе.

Шотландский Премьершип, 21-й тур

Глазго, Селтик Парк

"Селтик" - "Рейнджерс" 1:2

Голы: Одсонн Эдуар 56 - Райан Кент 36, Никола Катич 56.

"Селтик": Форстер - Жюльен, Болинголи-Мбомбо, Айер - Макгрегор, Кристи, Браун, Фримпонг, Форрест - Джонстон, Эдуар.

В запасе остались: Гриффитс, Бауэр, Рогич, Битон, Хэйс, Нтчам, Гордон.

"Рейнджерс": Макгрегор - Голдсон, Баришич, Катич, Тавернье - Кент, Арибо, Дэвис, Камара, Джек - Морелос.

Запасные: Дефо, Арфилд, Фланаган, Фодерингэм, Баркер, Эдмундсон, Оджо.

Арбитры: Кевин Клэнси, Дэвид Макгичи, Додж Поттер, Николас Уолш