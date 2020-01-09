  1. UA-Футбол ⚽
  2. Шотландия
  3. Джеррард: Жалею, что ушел из Ливерпуля. Я мог сыграть под руководством Клоппа
В тренде

Джеррард: Жалею, что ушел из Ливерпуля. Я мог сыграть под руководством Клоппа

Шотландия
(2 голосов)

Стивен не согласился с условиями контракта и покинул клуб

Джеррард: Жалею, что ушел из Ливерпуля. Я мог сыграть под руководством Клоппа
Новина українською

Бывший капитан "Ливерпуля", а ныне главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард жалеет о своём уходе из клуба в 2015 году.

"Я всё ещё чувствую себя немного виноватым перед Роджерсом, потому что, думаю, некоторые по-прежнему винят его в моём уходе из клуба. Но я не считаю, что Брендан меня выжил, потому что на деле, он предложил мне продлить контракт ещё на год. Так что он определённо хотел, чтобы я остался. Я в большей степени был разочарован условиями контракта. Внезапно мне предложили соглашение, основанное на количестве матчей, статистике и голах в Премьер-лиге.

Я бы не стал обвинять Роджерса в том, что он убрал меня из клуба. Я принял решение не подписывать контракт, чтобы не быть игроком ротации. И сейчас я жалею об этом решении, потому что мог застать начало эры Клоппа и сыграть под его руководством матчей 20. Хотя он мог бы избавиться от меня, потому что мне не хватило бы ног для игры в его стиле", — цитирует Джеррарда Goal.com со ссылкой на подкаст Джейми Каррагера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zharikss (Секешфехервар)
09.01.2020 в 19:05
Час не повертається назад...ти великий Гравець ДЖ!!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...