Чемпионат Шотландии могут перенести или провести без зрителей
Пока только слухи
Чемпионат Шотландии могут приостановить или провести без зрителей из-за коронавируса, пишет Sky Sports.
Первый министр Шотландии Никола Старджен должна объявить о том, что с 16 марта в стране отменят все массовые мероприятия с численностью более 500 человек.
Это означает, что 15 марта матч чемпионата Шотландии "Рейнджерс" - "Селтик" пройдет со зрителями.
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