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Чемпионат Шотландии могут перенести или провести без зрителей

Шотландия
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Пока только слухи

Чемпионат Шотландии могут перенести или провести без зрителей
Новина українською

Чемпионат Шотландии могут приостановить или провести без зрителей из-за коронавируса, пишет Sky Sports.

Первый министр Шотландии Никола Старджен должна объявить о том, что с 16 марта в стране отменят все массовые мероприятия с численностью более 500 человек.

Это означает, что 15 марта матч чемпионата Шотландии "Рейнджерс" - "Селтик" пройдет со зрителями.

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В статье: Чемпионат Шотландии
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