Чемпионат Шотландии могут перенести или провести без зрителей

Чемпионат Шотландии могут приостановить или провести без зрителей из-за коронавируса, пишет Sky Sports.

Первый министр Шотландии Никола Старджен должна объявить о том, что с 16 марта в стране отменят все массовые мероприятия с численностью более 500 человек.

Это означает, что 15 марта матч чемпионата Шотландии "Рейнджерс" - "Селтик" пройдет со зрителями.