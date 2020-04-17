Джеррард: В Шотландии происходит тотальный бардак

Менеджер "Рейнджерс" Стивен Джеррард хочет провести независимое расследование касательно решений Шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL) досрочно завершить сезон 2019/20 из-за пандемии COVID-19. Напомним, в трех дивизионах страны официально завершили кампанию.

"Позиция "Рейнджерс" и моя – позволить парням в костюмах делать свою работу. Но нельзя отрицать того факта, что в шотландской SPFL происходит тотальный бардак. Необходимо провести независимое расследование. Конечно, я хотел бы, чтобы сезон доиграли. Считаю, что клубы были попросту загнаны в угол".