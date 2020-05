На заметку топ-клубам: Ливингстон запустил опрос среди фанатов, выставлять ли вратаря на трансфер

Шотландский футбольный клуб "Ливингстон" решил крайне необычным образом определить судьбу запасного голкипера своей команды Гэрри Мэйли.

Клуб запустил в Твиттере опрос: оставлять игрока в клубе или же нет. Соответственно, есть два варианта для выбора: "Да, предложите ему контракт" и "Нет, попросите его уйти". Пока подписчики "Ливингстона" склоняются к тому, чтобы Мэйли остался в клубе.

????| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!