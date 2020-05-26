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На заметку топ-клубам: Ливингстон запустил опрос среди фанатов, выставлять ли вратаря на трансфер

Шотландия
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На заметку топ-клубам: Ливингстон запустил опрос среди фанатов, выставлять ли вратаря на трансфер
Новина українською

Шотландский футбольный клуб "Ливингстон" решил крайне необычным образом определить судьбу запасного голкипера своей команды Гэрри Мэйли.

Клуб запустил в Твиттере опрос: оставлять игрока в клубе или же нет. Соответственно, есть два варианта для выбора: "Да, предложите ему контракт" и "Нет, попросите его уйти". Пока подписчики "Ливингстона" склоняются к тому, чтобы Мэйли остался в клубе.

Напомним, чемпионат Шотландии не будет доигран – "Селтик" выиграл свой девятый титул подряд. "Ливингстон" занял пятое место в первенства в рамках розыгрыша-2019/20.

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В статье: Ливингстон Твиттер
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