На заметку топ-клубам: Ливингстон запустил опрос среди фанатов, выставлять ли вратаря на трансфер
Технологии в массы
Шотландский футбольный клуб "Ливингстон" решил крайне необычным образом определить судьбу запасного голкипера своей команды Гэрри Мэйли.
Клуб запустил в Твиттере опрос: оставлять игрока в клубе или же нет. Соответственно, есть два варианта для выбора: "Да, предложите ему контракт" и "Нет, попросите его уйти". Пока подписчики "Ливингстона" склоняются к тому, чтобы Мэйли остался в клубе.
????| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020
With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.
Stay or go - you decide!
Напомним, чемпионат Шотландии не будет доигран – "Селтик" выиграл свой девятый титул подряд. "Ливингстон" занял пятое место в первенства в рамках розыгрыша-2019/20.