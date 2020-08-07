Селтик хочет подписать вратаря Баварии
Ульрайх сменит клубную прописку
"Селтик" интересуется голкипером "Баварии" Свеном Ульрайхом, сообщает Sport1.
По информации источника, шотландский клуб уже сделал запрос насчет доступности 32-летнего немца в летнее трансферное окно.
В сезоне-2019/20 Ульрайх провел за "Баварию" 1 матч, пропустил 1 гол и получил желтую карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
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