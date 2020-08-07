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Селтик хочет подписать вратаря Баварии

Шотландия
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Ульрайх сменит клубную прописку

Селтик хочет подписать вратаря Баварии
Новина українською

"Селтик" интересуется голкипером "Баварии" Свеном Ульрайхом, сообщает Sport1.

По информации источника, шотландский клуб уже сделал запрос насчет доступности 32-летнего немца в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Ульрайх провел за "Баварию" 1 матч, пропустил 1 гол и получил желтую карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Селтик (Глазго) Свен Ульрайх
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