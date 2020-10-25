Дефо забил 300 голов в клубной карьере. Первый был 20 лет назад
Джермейн поразил ворота "Ливингстона"
В матче 12-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Ливингстон" со счетом 2:0.
Второй гол "рейнджеров" в этом поединке забил 38-летний Джермейн Дефо на 16-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал для английского форварда 300-м в клубной карьере:
- "Рейнджерс" (27 голов),
- "Вест Хэм" (41),
- "Борнмут" (23),
- "Тоттенхэм" (143),
- "Портсмут" (17),
- "Торонто" (12),
- "Сандерленд" (37).
Интересно, что первый гол свой гол за клуб Джермейн забил 20 лет и 36 дней назад.
⚽️ @IAmJermainDefoe has scored the 300th goal of his club career - 20 years & 36 days after the first— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 25, 2020
41 @WestHam
23 @afcbournemouth
143 @SpursOfficial
17 @Pompey
12 @TorontoFC
37 @SunderlandAFC
27 @RangersFC pic.twitter.com/oefUId10O3
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Источник:SkySports
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