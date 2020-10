Дефо забил 300 голов в клубной карьере. Первый был 20 лет назад

В матче 12-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Ливингстон" со счетом 2:0.

Второй гол "рейнджеров" в этом поединке забил 38-летний Джермейн Дефо на 16-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал для английского форварда 300-м в клубной карьере:

Интересно, что первый гол свой гол за клуб Джермейн забил 20 лет и 36 дней назад.

⚽️ @IAmJermainDefoe has scored the 300th goal of his club career - 20 years & 36 days after the first



41 @WestHam

23 @afcbournemouth

143 @SpursOfficial

17 @Pompey

12 @TorontoFC

37 @SunderlandAFC

27 @RangersFC pic.twitter.com/oefUId10O3