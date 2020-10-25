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Дефо забил 300 голов в клубной карьере. Первый был 20 лет назад

Шотландия
(1 голосов)

Джермейн поразил ворота "Ливингстона"

Дефо забил 300 голов в клубной карьере. Первый был 20 лет назад
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В матче 12-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Ливингстон" со счетом 2:0.

Второй гол "рейнджеров" в этом поединке забил 38-летний Джермейн Дефо на 16-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал для английского форварда 300-м в клубной карьере:

  • "Рейнджерс" (27 голов),
  • "Вест Хэм" (41),
  • "Борнмут" (23),
  • "Тоттенхэм" (143),
  • "Портсмут" (17),
  • "Торонто" (12),
  • "Сандерленд" (37).

Интересно, что первый гол свой гол за клуб Джермейн забил 20 лет и 36 дней назад.

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В статье: Джермейн Дефо Рейнджерс (Глазго)
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Источник:
SkySports

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