Дефо забил 300 голов в клубной карьере. Первый был 20 лет назад

В матче 12-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Ливингстон" со счетом 2:0.

Второй гол "рейнджеров" в этом поединке забил 38-летний Джермейн Дефо на 16-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал для английского форварда 300-м в клубной карьере:

"Рейнджерс" (27 голов),

"Вест Хэм" (41),

"Борнмут" (23),

"Тоттенхэм" (143),

"Портсмут" (17),

"Торонто" (12),

"Сандерленд" (37).

Интересно, что первый гол свой гол за клуб Джермейн забил 20 лет и 36 дней назад.