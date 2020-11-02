Главный провал 007. Как Джеймс Бонд отказался переходить в МЮ

31 октября в возрасте 90 лет ушёл из жизни один из величайших актёров в истории театра и кино Шон Коннери. Он умер во сне, находясь на Багамских островах. UA-Футбол вспоминает прошлую свою статью, посвящённую великой личности и первым, кто сыграл роль Джеймса Бонда.

"Матч Кубка шотландской лиги между "Бонниригг Роуз" и "Брихин Сити" подходит к концу. Хозяева проигрывают 0:6! М-даа, их в этой ситуации даже 007 не спасет. Кстати, вы знали, что Джеймс Бонд играл за "Роуз"?"

Комментатор Sky Football во время трансляции матча, 2012 год

У него бурлит ирландско-шотландская кровь: многообещающая смесь, которая могла привести либо к большой популярности в намеченном деле, либо к славе алкаша какого-то захудалого городка. Он избрал для себя первый вариант, став актером. Путь оказался ничуть не легче, чем у его киногероев. Но поставленных перед собой целей он все же достиг, постоянно при этом пересекаясь с футболом.

Детство Шона Коннери мало в чем отличалось от тысячи других семей, которым приходилось считать каждую копейку, прежде чем ее потратить. Однако это не мешало ему всем сердцем любить футбол: "Я сходил по нему с ума. При любой возможности я играл на бетонной площадке за моим домом с воротами, нарисованными на стене мелом". Выбор в пользу одной из двух школ также был сделан при помощи футбола: он остановился на менее престижной, однако там ему обещали, что будет возможность регулярно заниматься ногомячом, в то время как в других питомниках предлагали сосредоточиться на регби.

С ростом под два метра у него была перспектива стать добротным защитником, однако Коннери выбрал для себя роль флангового полузащитника. Соперники не оставляли на нем живого места после каждой игры, однако это его не останавливало, и он снова выходил на поле.

С началом второй мировой войны школу закрыли. Впрочем, Томас (на самом деле, Коннери зовут так) из-за этого мало тосковал: "Это означало, что у меня появилась возможность больше времени уделять футболу".

В 13 он получил первую работу – молочником. В конце рабочего дня он играл в футбол в Сотон-парке и Фет-Лор клубе, где у детей из бедных семей была возможность заниматься спортом, перекусить и "воспользоваться редким шансом принять горячую ванну".

Юность принесла новые вопросы о своем будущем, и Коннери решил его связать с Королевским военно-морским флотом Великобритании, однако надолго там задержаться не удалось: из-за проблем со здоровьем он был отчислен. Начались мытарства, он перепробовал десятки работ: водитель грузовика, спасатель в бассейне, разнорабочий, натурщик в Эдинбургском колледже искусств и даже шлифовщик гробов. Наибольших высот ему удалось добиться бодибилдером, что открыло путь в театр, где Коннери получил роль в мюзикле "Юг Тихого океана".

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Шон Коннери во втором ряду третий справа

На протяжении двух лет он колесил по миру с гастролями, за это время труппа успела сколотить футбольную команду, играя со всеми желающими: были и полицейские, и разные любительские клубы, и даже юниоры МЮ. Матч против молодых "красных дьяволов" посетил сам Мэтт Басби.

Игра 23-летнего Коннери так впечатлила Басби, что тот сразу же после матча пригласил актера в МЮ. Шотландец божится, что легенда "красных дьяволов" обещала ему контракт с зарплатой в 25 фунтов в неделю, что вряд ли (в то время такие деньги не получал никто): то ли Коннери сам решил придать себе значимости, умножив цифру на два, то ли Басби таким образом заманивал игрока в Манчестер.

"Мне очень хотелось принять это предложение, потому что я обожал футбол. Но я понимал, что на высоком уровне можно играть только до 30. Мне было уже 23, поэтому времени для профессиональной карьеры у меня оставалось не так много. И я решил стать актером. Это оказалось одним из моих самых умных решений в жизни".

В первые годы после отказа от футбола Коннери пришлось непросто. Роль статиста в нескольких фильмах едва помогала сводить концы с концами, поэтому он даже устроился подрабатывать няней. Но постепенно актер обрастал мышцами, в 1957-м наняв себе даже агента. Нельзя сказать, что успехи были ошеломляющими, однако шаг за шагом шотландец двигался к вершине. В 1958-м он получил одну из главных ролей в фильме "Другое время, другое место". Фактически это стало началом славы, в то время как карьера в МЮ рисковала в этом же году завершиться, ведь в 58-м случилась авиакатастрофа в Мюнхене.

Кинопрорыв произошел в 60-х, когда Коннери получил роль Джеймса Бонда. Каждый год – новое признание, а футбол – постоянно на фоне, как приятное хобби: на досуге актер выступал за сборную звезд в выставочных или благотворительных матчах.

Есть у сэра Коннери и свои любимые клубы: большую часть своей жизни он поддерживал "Селтик", однако в 2008-м неожиданно перебежал к "Рейнджерс", который в том году дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл "Зениту". Вряд ли эта неудача вынудила Бонда сменить лагерь. Поговаривают, что Коннери попросил у менеджеров "Селтика" пару билетов на "Дерби старой фирмы", однако получил отказ. А вот представители "Рейнджерс" отправили Шону несколько пропусков, пригласив, к тому же, в свою ложу в качестве клубного гостя. Стоит, правда, вообще напомнить, что актер родом из Эдинбурга, но Коннери такие "мелочи" никогда не смущали.

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"Мне жаль, что существует "фанатское сектантство", которое губит шотландский футбол. Католический зеленый цвет "Селтика" на фоне протестантского синего "Рейнджерс"… На месте рефери я бы показал всем фанатам красную карточку, чтобы навсегда расстаться с этим явлением на футбольных полях".

Да и в целом болельщицкий азарт для него идет на втором месте. Относительно недавно Коннери вообще перебросил свой взгляд с футбола на гольф: "Гольф лучше футбола, ведь в него можно играть до девяноста лет. "Оскар" за "Неприкасаемых" штука, конечно, хорошая. Но я бы предпочел выиграть мейджор по гольфу".

Перед смертью Коннери редко появлялся на людях. Одним из последних таких событий стал теннисный US Open в августе 2017-го.

В материале использованы фото thenen.co.uk, dailymail.co.uk