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В Шотландии "умная" камера перепутала мяч с лысиной лайнсмена и весь матч следила за его головой

Шотландия
(1 голосов)

Нарочно не придумаешь

В Шотландии "умная" камера перепутала мяч с лысиной лайнсмена и весь матч следила за его головой
Новина українською

В Шотландии в рамках поединка между командами "Инвернесс" и "Эйр Юнайтед" работала камера, которая оснащена искусственным интеллектом – она перепутала игровой снаряд с лысой головой бокового судьи.

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По этой причине "умная" камера весь матч следила за лысиной лайнсмена. По информации британских СМИ, руководство "Инвернесса" решило отказаться от работы оператора в пользу новой технологии – по задумке, устройство должно было отслеживать передвижение мяча.

Однако программное обеспечение девайса не смогло различить блестящую голову арбитра и сферу. Зрителям пришлось детально изучать передвижения бокового рефери по бровке поля. Отметим, что коллективы выступают в Шотландском Чемпиошипе.

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В статье: Инвернесс (Шотландия) Эйр Юнайтед
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.11.2020 в 10:26
Нашли проблему-отрезать голову и играть ею вместо мяча
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