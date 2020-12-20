Селтик оформил четвертый внутренний требл подряд
Гегемония в Шотландии продолжается
В финале Кубка Шотландии "Селтик" обыграл "Хартс" после серии пенальти, так как после 120-ти минут встречи был установлен счет 3:3.
Это означает, что клуб из Глазго взял 12-й подряд внутренний трофей Шотландии. Также эта победа в Кубке завершила предыдущий сезон, где "Селтик" добыл еще чемпионство и Кубок Лиги. Это четвертый внутренний требл подряд для команды.
А вот на европейской арене дела идут куда хуже. 1/16 финала ЛЕ – самое большое достижение "кельтов" за последние четыре года.
Напомним, что за "Селтик" в прошлом сезоне провел три матча Марьян Швед, записав в свой актив один гол.
Нарушить гегемонию подопечных Нила Леннона в этом сезоне планирует "Рейнджерс", который возглавляет Стивен Джеррард. "Светло-синие" опережают обладателя внутреннего шотландского требла на 16 очков в чемпионате, правда имея две игры больше.
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