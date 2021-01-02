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-19 в Глазго. Рейнджерс победил Селтик без ударов в створ ворот

Шотландия
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Второй раз подряд подопечные Джеррарда не пропустили от кровных врагов

-19 в Глазго. Рейнджерс победил Селтик без ударов в створ ворот
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Лидеры Премьер-лиги Шотландии "Рейнджерс" и "Селтик" встречались в очном противостоянии в рамках 22-го тура. Судьбу матча решил курьезный автогол капитана команды из Глазго Каллума Макгрегора на 70-й минуте матча. Мяч от его руки пролетел мимо голкипера Василиоса Баркаса. Добавим, что подопечные Джеррарда ни разу не попали в створ ворот соперника.

Заметим, что в то время "кельты" играли в меньшинстве: восемью минутами ранее Нир Битон был удален прямой красной карточкой за фол последней надежды. Игрок задержал руками нападающего "Рейнджерса" Альфредо Морелоса на подступах к штрафной.

Шотландская Премьер Лига, 22-й тур

Рейнджерс - Селтик 1:0

Гол: Макрегор 70 авт

После этого матча "Селтик" уступает лидеру чемпионата "Рейнджерс" уже 19-ю очками, но имея три игры в запасе.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии
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