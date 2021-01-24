Рафа Бенитес может вернуться на Альбион
Правда не в АПЛ, а в чемпионат Шотландии
В Шотландии может возникнуть принципиальное противостояние между Рафаэлем Бенитесом и Стивеном Джеррардом. Дело в том, что две главные фигуры "Ливерпуля" нулевых могут оказаться во враждующих лагерях.
По информации Daily Mail, серьёзный интерес к Бенитесу проявляет "Селтик". В этом сезоне "кельты" оказались в патовой ситуации, отстав от "Рейнджерс", возглавляемый Джеррардом, на целых 23 очка. Хоть у команды Нила Леннона и есть 3 матча в запасе, но отставание выглядит непреодолимым.
Всё идёт к увольнению Леннона и его преемником может стать опытный Бенитес.
В субботу Рафа покинул "Халянь Про" и в ближайшее время планирует вернуться в Европу.
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