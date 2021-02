Кельты теряют Ленни: Селтик уволил главного тренера

Сегодня, 24 февраля, североирландский специалист Нил Леннон был уволен с должности главного тренера шотландского "Селтика" из Глазго. В текущей кампании результаты команды откровенно оставляют желать лучшего.

В последнем своем поединке коллектив Нила уступил аутсайдеру чемпионата "Росс Каунти" (1:0). На данный момент "Селтик" отстает от "Рейджерс" на 18 очков – команда Стивена Джеррарда идет на первой строчке с огромным отрывом. В то же время, "Хайберниан" отстает от "кельтов" на 12 пунктов.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.