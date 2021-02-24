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Кельты теряют Ленни: Селтик уволил главного тренера

Шотландия
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Кельты теряют Ленни: Селтик уволил главного тренера

Sky Sports

Новина українською

Сегодня, 24 февраля, североирландский специалист Нил Леннон был уволен с должности главного тренера шотландского "Селтика" из Глазго. В текущей кампании результаты команды откровенно оставляют желать лучшего.

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В последнем своем поединке коллектив Нила уступил аутсайдеру чемпионата "Росс Каунти" (1:0). На данный момент "Селтик" отстает от "Рейджерс" на 18 очков – команда Стивена Джеррарда идет на первой строчке с огромным отрывом. В то же время, "Хайберниан" отстает от "кельтов" на 12 пунктов.

Напомним, украинский полузащитник Марьян Швед принадлежит "Селтику". Сейчас он выступает за бельгийский "Мехелен" на правах арендного соглашения.

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В статье: Нил Леннон Селтик (Глазго)
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