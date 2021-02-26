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Селтик назначил временный тренерский штаб

Шотландия
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Из людей Леннона

Селтик назначил временный тренерский штаб

Daily Record

Новина українською

Временным наставником "кельтов" будет 37-летний Джон Кеннеди, который ранее был помощником главного тренера Нила Леннона.

Ему будут помогать бывший капитан Стивен МакМанус и Гэвин Страчан, сообщает клуб.

Напомним, что в "четырехлистнике" числится украинский вингер Марьян Швед. Правда бывший наставник Нил Леннон не видел его в составе и легионера отдали в аренду в бельгийский "Мехелен", за который он сейчас выступает.

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В статье: Нил Леннон Селтик (Глазго)
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