Селтик назначил временный тренерский штаб
Из людей Леннона
Daily Record
Временным наставником "кельтов" будет 37-летний Джон Кеннеди, который ранее был помощником главного тренера Нила Леннона.
Ему будут помогать бывший капитан Стивен МакМанус и Гэвин Страчан, сообщает клуб.
Напомним, что в "четырехлистнике" числится украинский вингер Марьян Швед. Правда бывший наставник Нил Леннон не видел его в составе и легионера отдали в аренду в бельгийский "Мехелен", за который он сейчас выступает.
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