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Рейнджерс Джаррарда впервые за 10 лет стал чемпионом Шотландии

Шотландия
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Гегемония "Селтика" упала

Рейнджерс Джаррарда впервые за 10 лет стал чемпионом Шотландии

Фейсбук Рейнджерса/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 31-го тура чемпионата Шотландии "Данди" сыграл вничью с "Селтиком" 0:0. Таким образом, "кельты" не смогут до конца турнира обогнать "Рейнджерс" в турнирной таблице. Разница между командами 20 очков, а осталось всего шесть игр.

Для "светло-синих" это чемпионство стало 55 в истории и первым за последние 10 лет. С 2012-го каждый чемпионат был за "Селтиком", у которого в общей сложности 51 титул.

Отметим, что это дебютный трофей для бывшего игрока "Ливерпуля" Стивена Джеррарда в его тренерской карьере. Это уже его третий сезон в шотландском клубе и первая должность главного наставника взрослой команды. До этого он возглавлял молодежные составы “мерсисайдцев”.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго)
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