Рейнджерс Джаррарда впервые за 10 лет стал чемпионом Шотландии
Гегемония "Селтика" упала
Фейсбук Рейнджерса/Автор невідомий
В рамках 31-го тура чемпионата Шотландии "Данди" сыграл вничью с "Селтиком" 0:0. Таким образом, "кельты" не смогут до конца турнира обогнать "Рейнджерс" в турнирной таблице. Разница между командами 20 очков, а осталось всего шесть игр.
Для "светло-синих" это чемпионство стало 55 в истории и первым за последние 10 лет. С 2012-го каждый чемпионат был за "Селтиком", у которого в общей сложности 51 титул.
We Were Down— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021
We Followed
We Cheered
We Cried
We Lost
We Won
We Fought
We Scored
We Celebrated
We Trusted
We Believed
We Dreamed
We Are Rangers
We Are Relentless
WE ARE CHAMPIONS#Champion55 pic.twitter.com/rDsauzrfFb
Отметим, что это дебютный трофей для бывшего игрока "Ливерпуля" Стивена Джеррарда в его тренерской карьере. Это уже его третий сезон в шотландском клубе и первая должность главного наставника взрослой команды. До этого он возглавлял молодежные составы “мерсисайдцев”.
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