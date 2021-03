Рейнджерс Джаррарда впервые за 10 лет стал чемпионом Шотландии

В рамках 31-го тура чемпионата Шотландии "Данди" сыграл вничью с "Селтиком" 0:0. Таким образом, "кельты" не смогут до конца турнира обогнать "Рейнджерс" в турнирной таблице. Разница между командами 20 очков, а осталось всего шесть игр.

Для "светло-синих" это чемпионство стало 55 в истории и первым за последние 10 лет. С 2012-го каждый чемпионат был за "Селтиком", у которого в общей сложности 51 титул.

We Were Down

We Followed

We Cheered

We Cried

We Lost

We Won

We Fought

We Scored

We Celebrated

We Trusted

We Believed

We Dreamed

We Are Rangers

We Are Relentless

WE ARE CHAMPIONS#Champion55 pic.twitter.com/rDsauzrfFb