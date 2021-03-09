Тренер Ярмоленко в Вест Хэм может перебраться в Шотландию

Шотландский "Селтик", который впервые за много лет уступил чемпионство извечному сопернику "Рейнджерс", объявил коуча английского "Вест Хэм" Дэвида Мойеса потенциальным кандидатом на должность тренера на Parkhead, утверждает GiveMeSport

Сейчас шотландец, уроженец Глазго, удивляет в Английской Премьер-лиге с "Вест Хэмом".

Однако бывшего босса "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" могут переманить на родину летом, поскольку он еще не подписал новый контракт с "молотками".

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В свое время Мойес выступал за "Селтик" как футболист на заре своей карьеры в 1980-1983 годах.

Напомним, что в "Вест Хэм" выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. А "Селтику" принадлежат права на другого украинского вингера Марьяна Шведа.