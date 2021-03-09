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Тренер Ярмоленко в Вест Хэм может перебраться в Шотландию

Шотландия
(1 голосов)

Если не подпишет контракт с "молотками"

Тренер Ярмоленко в Вест Хэм может перебраться в Шотландию

Новина українською

Шотландский "Селтик", который впервые за много лет уступил чемпионство извечному сопернику "Рейнджерс", объявил коуча английского "Вест Хэм" Дэвида Мойеса потенциальным кандидатом на должность тренера на Parkhead, утверждает GiveMeSport

Сейчас шотландец, уроженец Глазго, удивляет в Английской Премьер-лиге с "Вест Хэмом".

Однако бывшего босса "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" могут переманить на родину летом, поскольку он еще не подписал новый контракт с "молотками".

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В свое время Мойес выступал за "Селтик" как футболист на заре своей карьеры в 1980-1983 годах.

Напомним, что в "Вест Хэм" выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. А "Селтику" принадлежат права на другого украинского вингера Марьяна Шведа.

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В статье: Дэвид Мойес Селтик (Глазго) Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
09.03.2021 в 20:00
Я думав Ярмоленко в шотландію , там би він нарешті став би зіркою, бо чемп у них капець дерев'яний
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+3
0
Oлeкcин (Н.)
09.03.2021 в 20:20
Бревноленка уже даже в Беларуси звездой не станет.
Ответить
+2
-3
efim423 (odessa)
09.03.2021 в 20:32
в беларуси любой может стать звездой , у милевского же получалось
0
0
Oлeкcин (Н.)
09.03.2021 в 20:42
Миля - это звезда! А бревно кто?
0
-1


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