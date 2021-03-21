Селтик не устроит чемпионский коридор для Рейнджерс
Заклятые враги не будут мириться
Sky Sports/Автор невідомий
Сегодня в 14:00 "Селтик" и "Рейнджерс" сыграют в аутентичном дерби "Old Firm”. Впервые за последние 10 лет в чемпионате Шотландии победу одержали "львы", да еще и за несколько туров до окончания соревнования. Однако "Селтик", который победил в девяти Премьер лигах 2012-2020 гг. решил не устраивать чемпионский коридор для "Рейнджерс". Об этом сообщает Sky Sports.
"Кельты" по-другому готовятся к матчу. Они построили забор вокруг своего стадиона для повышения безопасности команд и имущества "Селтика" в целом.
Напомним, что за шесть туров до конца чемпионата "Рейнджерс" получил 20-очковое преимущество над "Селтиком" и досрочно взял титул.
Поединок "old firm" запланирован на сегодня, стартовый свисток прозвучит в 14:00.
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