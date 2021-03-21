Селтик и Рейнджерс не выявили сильнейшего в Old Firm

В рамках 32-го тура чемпионата Шотландии встречались лидеры турнира "Селтик" и "Рейнджерс". На 23-й минуте счет во встрече ударом головой открыл Мохамед Эльюнусси. Паритет гости смогли восстановить через 15 минут усилиями Альфредо Морелоса после подачи от углового флажка. "Львы" снова использовали свою сильную сторону - стандарты.

Но вот во втором тайме "Селтик" все-таки имел преимущество, но не смог воплотить его в результат, чтобы хоть как-то хлопнуть дверью напоследок чемпионата.

Перед матчем команды поддержали игрока "Рейнджерс" Глена Камару, который потерпел от расистских оскорблений в игре Лиги Европы против "Славии".

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Впереди команд ожидает еще по пять встреч в Чемпионской группе, в том числе и очередное "Old Firm”. Подопечные Стивена Джеррарда продолжают опережать "кельтов" на 20 очков в чемпионате.

"Селтик" - "Рейнджерс" 1:1

Голы: Эльюнусси 23 - Морелос 38