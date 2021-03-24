У одного из самых успешных клубов Шотландии - новый наставник из США
Но тоже шотландец
Фото: Абердін
У шотландского "Абердина" новый наставник. Им стал 44-летний Стивен Гласс, который до этого времени работал в США в клубе "Атланта Юнайтед".
Стивен Гласс является шотландцем, который в свою футбольной карьеры начинал в юношеской команде (1992-1994), а потом и во взрослой команде в "Абердине" (1994-1998 годы). Впоследствии он играл в Англии в "Ньюкасле" и "Уотфорде". Тренером начал работать с 2012 года - сначала в Ирландии, а с 2017-го - в США в "Каролина Рейлхокс", как наставник второй команды "Атланта Юнайтед". В 2020 году временно исполнял обязанности главного тренера "Атланты".
Последние 8 лет "Абердин" возглавлял Дерек МакИннес. В начале этого года команда очень неудачно провела матчи чемпионата - 1 гол в 9 поединках. Поэтому тренер был уволен, его обязанности сейчас исполняет Пол Ширин.
"Абердин" занял 4 место в первом этапе чемпионата Шотландии и прошел в группу, которая будет бороться за чемпионство.
На счету Абердина 4 чемпионства Шотландии, 7 кубков Шотландии и 6 побед в кубке лиги.
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