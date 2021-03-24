  1. UA-Футбол ⚽
  2. Шотландия
  3. У одного из самых успешных клубов Шотландии - новый наставник из США
В тренде

У одного из самых успешных клубов Шотландии - новый наставник из США

Шотландия
(1 голосов)

Но тоже шотландец

У одного из самых успешных клубов Шотландии - новый наставник из США

Фото: Абердін

Новина українською

У шотландского "Абердина" новый наставник. Им стал 44-летний Стивен Гласс, который до этого времени работал в США в клубе "Атланта Юнайтед".

Стивен Гласс является шотландцем, который в свою футбольной карьеры начинал в юношеской команде (1992-1994), а потом и во взрослой команде в "Абердине" (1994-1998 годы). Впоследствии он играл в Англии в "Ньюкасле" и "Уотфорде". Тренером начал работать с 2012 года - сначала в Ирландии, а с 2017-го - в США в "Каролина Рейлхокс", как наставник второй команды "Атланта Юнайтед". В 2020 году временно исполнял обязанности главного тренера "Атланты".

Читайте такжеС днем рождения, Легенда! Сэру Алексу Фергюсону — 79

Последние 8 лет "Абердин" возглавлял Дерек МакИннес. В начале этого года команда очень неудачно провела матчи чемпионата - 1 гол в 9 поединках. Поэтому тренер был уволен, его обязанности сейчас исполняет Пол Ширин.

"Абердин" занял 4 место в первом этапе чемпионата Шотландии и прошел в группу, которая будет бороться за чемпионство.
На счету Абердина 4 чемпионства Шотландии, 7 кубков Шотландии и 6 побед в кубке лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Абердин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
24.03.2021 в 20:52
Да что СВОИХ НЭТ???Смешно!!!аМЕРИКОС???Забыли где родина футбола???
Ответить
0
-2
kalan-86 (Анкара)
24.03.2021 в 20:04
«Наставник из США» Вы серьезно?
Ответить
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
24.03.2021 в 21:25
A что не так? Ну с Maldini (Киев) всё ясно, а что тебя так взволновало?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...