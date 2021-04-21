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Ради Стивена Джерарда игрок из Шотландии отказал Лидсу

Шотландия
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Ради Стивена Джерарда игрок из Шотландии отказал Лидсу

Фото: The Times

Новина українською

"Лидс" потерял надежду на подписание левого вингера "Рейнджерс" Райана Кента после того, как игрок принял решение остаться на "Айброксе" (стадион клуба) по крайней мере еще на сезон, сообщает Football Insider.

Неизвестно, будет ли 24-летний англичанин Кент продлевать контракт с "рейнджерами" (срок заканчивается в 2023-м), но он хочет играть в Лиге чемпионов под руководством Стивена Джеррарда в кампании 2021-22.

Поэтому "Лидс" потерял надежду на подписание игрока и будет концентрировать внимание на других футболистах, ведь руководство клуба очень хочет усилить атакующую звено.

В этом сезоне Кент провел 48 поединков за "Рейнджерс", забил 12 голов, отдал 13 результативных передач. Трансферная стоимость игрока - 8 млн евро.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) Чемпионат Шотландии Лидс Юнайтед Лидс Райан Кент
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