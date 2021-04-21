Жозе Моуринью может остаться на работе в Британии

Тренер Жозе Моуринью будет кандидатом на пост наставника в шотландском "Селтике" после того, как на этой неделе его уволили из "Тоттенхэма".

Как утверждает The Sun, Моуринью заявил, что хочет как можно быстрее найти новую работу.

Он настаивает на том, что "не нужно делать перерыва в работе".

Однако в случае с "Селтиком" соперником Моуринью за пост является Тьерри Анри, а фаворитом в борьбе за место коуча является Эдди Хау, ранее работавший с английским "Борнмуте".