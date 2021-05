Лучший тренер Шотландии: Джеррард, коуч сборной или еще два варианта

Обнародованый шорт-лист из 4 претендентов на премию тренер сезона от Ассоциации футбольных журналистов Шотландии.

Среди претендентов наставник сборной Шотландии Стив Кларк - после того, как "горцы" вышли в финальную часть чемпионата Европы, прошли сборные Израиля и Сербии.

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард привел "Рейнджерс" из Глазго к победе в шотландском чемпионате за 6 игр до конца соревнований, а также его команда за 2 тура до завершения соревнований не претерпела ни одного поражения.

Еще двое кандидатов - тренер "Сент-Джонстона" Каллум Дэвидсон и Дэвид Мартиндэйл из "Ливингстона".

Дэвидсон выиграл Кубок Бетфреда (Кубок шотландской лиги) в своем первом сезоне в должности тренера, а также вывел "святых" в первую шестерку. В воскресенье команда сыграет в полуфинале Кубка Шотландии против "Сент-Миррен".

Мартиндэйл выиграл свои первые 8 матчей на посту наставника "Ливингстона". Он также привел "Ливингстон" к финалу Кубка Бетфреда и первой шестерке.

Тренер года будет объявлен до конца сезона, отмечает Four Four Two.