"Мне нравятся Селтик и МЮ". Боец UFC Конор Макгрегор может приобрести акции шотландского клуба

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор желает приобрести футбольный клуб. Цель ирландца – акции шотландского "Селтика".

Ранее Макгрегор заявлял, что хочет войти в руководство "Манчестер Юнайтед". На днях Конор вновь упомянул в Твиттере о своей любви к "красным дьяволам".

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP