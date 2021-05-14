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Стивен Джеррард – лучший тренер сезона в Шотландии

Шотландия
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Стивен Джеррард – лучший тренер сезона в Шотландии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английский специалист Стивен Джеррард выиграл награду лучшему тренеру Шотландии. Наставник возглавляет "Рейджерс". С командой из Глазго 40-летний Стивен выиграл стал чемпионом страны в сезоне-2020/21.

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На данный момент у "Рейнджерс" в активе 31 победа и ни одного поражения в 37 поединках первенства. Коллектив Джеррарда забил больше всех в чемпионате (88 голов) и пропустил меньше остальных (13 мячей).

Джеррард почти всю карьеру игрока провел в "Ливерпуле" (1998-2015). Повесил бутсы на гвоздь он в "Лос-Анджелес Гэлакси (2015-2016). Тренерский путь начал в академии "Ливерпуля", после чего в 2018-м возглавил "Рейнджерс".

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго) Чемпионат Шотландии
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