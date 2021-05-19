Скандал в Шотландии: министр угрожает игрокам Рейнджерс изгнанием из клуба

В Шотландии полиция будет изучать ситуацию с пением игроками "Рейнджерс" антикатолических песен на праздновании чемпионства.

Полиция начала расследование. А министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф заявил, что футболистов за такое следует наказать.

Давайте не будем называть это сектантством. Это антикатолические [песни]. Если это видео настоящее, то прежде всего я рад, что полиция Шотландии проведет расследование. Вместе с правительством они выяснят, было ли здесь преступление.

Любой игрок или сотрудник "Рейнджерс", который принял участие в этом акте ненависти к католикам, должен быть изгнан из клуба.