Скандал в Шотландии: министр угрожает игрокам Рейнджерс изгнанием из клуба
Пели антикатолические песни
Фото: SNS/автор невідомий
В Шотландии полиция будет изучать ситуацию с пением игроками "Рейнджерс" антикатолических песен на праздновании чемпионства.
Полиция начала расследование. А министр юстиции Шотландии Хамза Юсаф заявил, что футболистов за такое следует наказать.
Давайте не будем называть это сектантством. Это антикатолические [песни]. Если это видео настоящее, то прежде всего я рад, что полиция Шотландии проведет расследование. Вместе с правительством они выяснят, было ли здесь преступление.
Любой игрок или сотрудник "Рейнджерс", который принял участие в этом акте ненависти к католикам, должен быть изгнан из клуба.
16% населения Шотландии - католики (800 000 человек, у них в основном ирландское происхождение). Наибольшей является Церковь Шотландии, у нее 32,4% населения.
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