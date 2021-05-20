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Директору Селтика сожгли дом

Шотландия
(1 голосов)
Директору Селтика сожгли дом

Скріншот із CCTV

Новина українською

Исполнительному директору "Селтика" Питеру Лоувеллу устроили преднамеренный поджог в его доме в деревне Торнтонхолл (штат Южный Ланаркшир, Шотландия). Семья была вынуждена покинуть свой дом после того, как пожар вызвал последующий взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полиция расследует эту ситуацию как умышленный поджог. На камере видеонаблюдения замечено мужчину, который разливал неизвестное вещество на три машины в гараже рано утром в среду. Есть примерное описание его телосложения, но на лице у злоумышленника была маска. Также возле дома замечен хэтчбек серебряного или серого цвета, сообщает Sky Sports.

Питер Лоувелл сделал заявление: "Это было разрушительное нападение на меня и мою семью. Его последствия еще долго придется переживать".

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Директор "Селтика" поблагодарил за поддержку в трудный момент фанатов.

Я получил тысячи сообщений о поддержке от болельщиков "Селтика" и футбольного сообщества!

Напомним, что "Селтик" году впервые за 9 лет не стал чемпионом Шотландии - досрочно этот титул получил извечный соперник из того же города Глазго - "Рейнджерс".

Напомним, что контракт с "Селтиком" имеет украинский вингер правого фланга Марьян Швед. До конца сезона он находится в аренде бельгийского "Мехелена".

Celtic chief executive Peter Lawwell&#39;s family were left &#39;shaken and shocked&#39;, but escaped the property unhurt

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В статье: Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
20.05.2021 в 23:04
Скорее всего это никак не связано с поражениями.
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Будєм разбіратся (Київ)
20.05.2021 в 22:52
Мар’ян Швед не пробачає образи
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