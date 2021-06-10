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Бывший тренер сборной Австралии официально возглавил шотландский Селтик

Шотландия
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Экзотика в Глазго

Бывший тренер сборной Австралии официально возглавил шотландский Селтик

Celtic

Новина українською

Сегодня, 10 июня, руководство "Селтика" объявило о назначении нового главного тренера. Наставником первой команды из Глазго с нового сезона будет австралиец Ангелос Постекоглу. Контракт подписан на год.

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55-летний Постекоглу родился в Греции, однако в возрасте 5 лет его семья эмигрировала в Мельбурн. На протяжении всей карьеры игрока защищал цвета клуба "Саут Мельбурн" и сборной Австралии. Тренерскую карьеру начал в родном коллективе. Также он успел потренировать главную команду своей страны и несколько известных банд в Австралии, после чего перебрался в "Иокогама Ф. Маринос", с которым стал чемпионом Японии.

Боссы отмечают, что Эндж (прозвище Ангелоса) – современный прогрессивный специалист с философией атакующего футбола.

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В статье: Селтик (Глазго) Анге Постекоглу Ангелос Постекоглу
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Источник:
Celtic

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