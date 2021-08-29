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Рейнджерс третий раз подряд обыграл Селтик в Old Firm

Шотландия
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Подопечные Джеррарда продолжают свою серию

Рейнджерс третий раз подряд обыграл Селтик в Old Firm

Рейнджерс/Автор невідомий

Новина українською

В рамках шотландского классического дерби "Old Firm" встречались две команды из Глазго - "Рейнджерс" и "Селтик". Оба коллектива перед встречей занимали далеко не лидирующие позиции в чемпионате, однако от этого противостояния не уменьшило свою принципиальность.

Подопечные Джеррарда доминировали на поле, что удалось воплотить в забитый гол. Судьбу матча решил угловой: Хеландер головой замкнул подачу Баришича. Итоговый счет - 1:0 в пользу "Рейнджерса".

"Львы" уже в третий раз подряд переигрывают "кельтов" в "Old Firm", а всего в "Рейнджерс" пять побед в последних шести встречах против "Селтика". В последний раз "кельты" брали верх в этом ожесточенном противостоянии еще в 2019 году.

Сейчас "Рейнджерс" занимает третье место в чемпионате Шотландии с девятью очками после четырех туров, а "Селтик" расположился на шестой позиции с шестью пунктами в активе.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго)
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