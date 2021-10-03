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СМИ: Шевченко может стать главным тренером Селтика

Шотландия
Обновлено
(3 голосов)

"Кельты" ищут замену нынешнему наставнику

СМИ: Шевченко может стать главным тренером Селтика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английское издание The Sun сообщает, что экс-коуч национальной сборной Украины Андрей Шевченко может занять пост главного тренера шотландского "Селтика".

Боссы "кельтов" ищут наставника на замену нынешнему тренеру Анге Постекоглу - руководство "Селтика" не устраивают текущие результаты команды (6 место в чемпионате).

По информации источника, 45-летний украинец заинтересован в работе в Великобритании, где он провел период своей карьеры в лондонском "Челси".

СМИ связывали фамилию Андрея Николаевича с командами американской МЛС и чемпионата Турции, но сам специалист не раз заявлял, что мечтает вернуться в "Милан".

Напомним, Шевченко покинул пост наставника украинской сборной после Евро-2020

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В статье: Андрей Шевченко Селтик (Глазго)
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Источник:
The Sun

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.10.2021 в 12:18
Какой Селтик? Он казахов обыграть не может.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.10.2021 в 11:41
Шева в Украину наведывался только на сборы и игры. В Глазго нужно быть постоянно. Жена отпустит?
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0
0
Hanter44 (Baburka)
03.10.2021 в 11:39
Какое это замечательное слово-"МОЖЕТ" Может да ,а может нет!Может в Милан,а может в Шотландию,а может и не...!
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
03.10.2021 в 11:20
В Милан захотело)
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 10:59
Ребров, Вернидуб и т.д. согласились бы, а Шевченко - звезда...
Ответить
+2
-2
football_soccer (Украина)
03.10.2021 в 11:05
угу, Ребров после того, как вывел венгров в ЛЧ , выбрал бабло у арабов.Вернидуб при первой же возможности тоже к арабам полетит.
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+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 11:07
Не буквально сейчас, а на месте Шевченко, надо же с чего-то начинать...
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 10:46
тануна))
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+2
-4


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