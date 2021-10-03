СМИ: Шевченко может стать главным тренером Селтика
"Кельты" ищут замену нынешнему наставнику
Getty Images / Global Images Ukraine
Английское издание The Sun сообщает, что экс-коуч национальной сборной Украины Андрей Шевченко может занять пост главного тренера шотландского "Селтика".
Боссы "кельтов" ищут наставника на замену нынешнему тренеру Анге Постекоглу - руководство "Селтика" не устраивают текущие результаты команды (6 место в чемпионате).
По информации источника, 45-летний украинец заинтересован в работе в Великобритании, где он провел период своей карьеры в лондонском "Челси".
СМИ связывали фамилию Андрея Николаевича с командами американской МЛС и чемпионата Турции, но сам специалист не раз заявлял, что мечтает вернуться в "Милан".
Напомним, Шевченко покинул пост наставника украинской сборной после Евро-2020
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