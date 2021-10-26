10 чемпионств. Умер легендарный тренер и президент Рейнджерс Уолтер Смит
Вечная память
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 октября, в возрасте 73 лет ушел из жизни экс-менеджер "Глазго Рейнджерс", "Эвертона" и национальной сборной Шотландии Уолтер Смит.
Смит – член Зала славы шотландского футбола, он взял с "Рейнджерс" 21 трофей и является вторым самым успешным тренером в истории клуба после Билла Струта. Уолтер 10 раз приводил команду к золоту, в сезоне-2007/08 вывел коллектив в финал Кубка УЕФА, где шотландцы уступили "Зениту" (0:2).
30 мая 2013 года Уолтер Смит был назначен президентом шотландского клуба вместо Малкольма Мюррея.
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Источник:Rangers
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